Корейці побудують в Україні завод за $60 млн
Керівництво провідною південнокорейської інвесткомпанії Caris Co. висловило бажання побудувати в Україні завод з випуску екологічних дорожніх відбійників з переробленого пластику, повідомляє UBR.
Заступник міністра економіки Ірина Новікова та президент компанії Ю Чеол провели зустріч з цього приводу.
"Є надія, що даний проект зможе скористатися новою держпідтримкою інвестпроектів зі значними інвестиціями, оскільки передбачає $60 млн інвестицій і створення нових робочих місць. Для нас важливі інвестиційні проекти, які враховують питання екології", - зазначила заступник міністра.
Вона також додала, що інтерес з боку інвесторів щодо нового механізму державної підтримки інвестиційних проектів тільки зростає. За її словами, зустріч з корейською компанією - тому підтвердження, і
"означає, що уряд рухається в правильному напрямку - назустріч інвестору".