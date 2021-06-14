Корейці побудують в Україні завод за $60 млн

Керівництво провідною південнокорейської інвесткомпанії Caris Co. висловило бажання побудувати в Україні завод з випуску екологічних дорожніх відбійників з переробленого пластику, повідомляє UBR.

Заступник міністра економіки Ірина Новікова та президент компанії Ю Чеол провели зустріч з цього приводу.

"Є надія, що даний проект зможе скористатися новою держпідтримкою інвестпроектів зі значними інвестиціями, оскільки передбачає $60 млн інвестицій і створення нових робочих місць. Для нас важливі інвестиційні проекти, які враховують питання екології", - зазначила заступник міністра.