Україна в "зеленій зоні": ситуація в областях покращується

Станом на ранок 14 червня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні карантину через COVID-19.Так, рівень захворюваності знижується в усіх регіонах, повідомляє РБК-Украина.

Втім показник захворюваності на коронавірус дещо перевищує норму в чотирьох регіонах країни. Зокрема, у Києві цей показник - 152, що є найвищим, у Київській області - 86, Миколаївській - 79, у Рівненській - 83.

Зазначимо, що у "зеленій зоні" діє масковий режим в громадському транспорті та публічних місцях. Водночас дозволено:

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,

проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метрів або з заповненням на дві третини місць,

заповнювати кінотеатри та установи культури на дві третини,

цілодобову роботу кафе та ресторанів.

Фото: показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 (moz.gov.ua)

Нагадаємо, що 8 червня в Україні пом'якшили карантинні обмеження - всі регіони переведені в "зелену" зону.