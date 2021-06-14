Україна в "зеленій зоні": ситуація в областях покращується
Станом на ранок 14 червня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні карантину через COVID-19.Так, рівень захворюваності знижується в усіх регіонах, повідомляє РБК-Украина.
Втім показник захворюваності на коронавірус дещо перевищує норму в чотирьох регіонах країни. Зокрема, у Києві цей показник - 152, що є найвищим, у Київській області - 86, Миколаївській - 79, у Рівненській - 83.
Зазначимо, що у "зеленій зоні" діє масковий режим в громадському транспорті та публічних місцях. Водночас дозволено:
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
- проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метрів або з заповненням на дві третини місць,
- заповнювати кінотеатри та установи культури на дві третини,
- цілодобову роботу кафе та ресторанів.
Нагадаємо, що 8 червня в Україні пом'якшили карантинні обмеження - всі регіони переведені в "зелену" зону.