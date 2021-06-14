В Ізраїлі новий уряд приступив до виконання обов'язків

Вперше за 12 років ізраїльтяни дізналися про новий уряд і нового прем'єр-міністра після того, як Нафталі Бенет заручився підтримкою парламенту і змістив з посади Біньяміна Нетаньяху, пишуть іноземні ЗМІ.

У неділю парламент Ізраїлю затвердив новий коаліційний уряд на чолі з Бенетом, поклавши край історичному 12-річному правлінню Нетаньяху. Відповідно до угоди, Бенет буде займати пост прем'єр-міністра протягом перших двох років терміну, а потім міністр закордонних справ Яір Лапід стане прем'єр-міністром.

Топаз Лук, помічник Нетаньяху, заявив, що колишній прем'єр-міністр буде "боротися з цим небезпечним і жахливим урядом" в якості лідера опозиції.

"Він сповнений мотивації якомога швидше скинути цей небезпечний уряд", - сказав Лук про Нетаньяху.