Борги підприємств Міноборони перевищили 715 мільйонів

Загальна кредиторська заборгованість державних підприємств, якими управляє Міністерство оборони України, у 2020 році сягнула позначки в 715,6 млн грн, повідомляє Марлiн.

Про це йдеться у листі Міноборони щодо ефективності управління власними державними підприємствами.

Серед найбільших боржників підприємства торгівлі, лісгоспи та готелі. Зокрема, концерн “Військторгсервіс”, який надає послуги харчування, на кінець минулого року мав боргів на суму понад 80 млн грн; Івано-Франківський ліспромкомбінат заборгував 48 млн грн; а готель “Козацький”, що знаходиться на Майдані Незалежності в Києві, має боргів на понад 10 млн грн.

При цьому дебіторська заборгованість, тобто борги контрагентів перед підприємствами Міноборони за поставлені товари, роботи чи послуги, складає 199,5 млн грн.

Загалом Мінобороні підпорядковано 111 держпідприємств.

Однак, Міністерство оборони України змогло зібрати повноцінні фінансові звіти за минулий рік лише зі 65 державних підприємств. Адже офіційно 40 підприємств перебувають у стані реорганізації або ліквідації.

Із тих підприємств, що надали звітність, прибуток отримали 38 підприємств на суму 14,4 млн грн. Збиток отримали 25 підприємств на суму 47,4 млн грн.

У листі щодо ефективності управління державними компаніями, перерахували наступні причини збитковості:

Запровадження карантину Відсутність замовлень Нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків Неліквідність основних фондів Прострочені заборгованості Зростання цін на матеріальні ресурси та енергоносії

У Міноборони також надали інформацію, яких саме управлінських дій вживають, аби зупинити негативну тенденцію на власних держпідприємства. У відомстві повідомили, що створили постійно діючу комісію з питань нагляду та координації підприємств.