З початку місяця в Україні на воді загинуло близько 40 осіб
З початку червня на водних об'єктах України вже загинули майже 40 осіб, 8 із них – діти, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це розповіли в прес-службі ГСЧС.
"Статистика загиблих у воді вражає, оскільки з початку першого літнього місяця на водних об'єктах України вже загинули майже 40 осіб. Найгірше, що й кількість дітей, що потонули в літній період, традиційно зростає ...", - сказано в повідомленні.
Так, за перший місяць літа на водоймах країни вже загинули 8 дітей. Усього з початку року вода забрала життя 27 юних громадян України.
Рятувальники також нагадали, що заборонено під час відпочинку біля водойм:
- купання дітей без супроводу дорослих;
- заходити глибше, ніж до поясу, дітям, які не вміють плавати;
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруд, не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, не відведених для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, пов'язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, дуріти.
"Також пам'ятайте, що надувний матрац є досить сумнівним засобом для плавання, тим більше на морі, де часто піднімається вітер. На жаль, відпочивальники часто зволікають із попередженням фахівцями Служби порятунку та використовують надувні матраци під час відпочинку на водоймах. Нерідко це призводить до трагічних наслідків , зокрема, до втоплення ", - додали в ГСЧС.