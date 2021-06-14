З початку місяця в Україні на воді загинуло близько 40 осіб

З початку червня на водних об'єктах України вже загинули майже 40 осіб, 8 із них – діти, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це розповіли в прес-службі ГСЧС.

"Статистика загиблих у воді вражає, оскільки з початку першого літнього місяця на водних об'єктах України вже загинули майже 40 осіб. Найгірше, що й кількість дітей, що потонули в літній період, традиційно зростає ...", - сказано в повідомленні.

Так, за перший місяць літа на водоймах країни вже загинули 8 дітей. Усього з початку року вода забрала життя 27 юних громадян України.

Рятувальники також нагадали, що заборонено під час відпочинку біля водойм:

купання дітей без супроводу дорослих;

заходити глибше, ніж до поясу, дітям, які не вміють плавати;

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруд, не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, не відведених для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, пов'язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, дуріти.