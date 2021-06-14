Шедевр Ярмоленка може стати найкращим голом першого туру Євро-2020

Яскравий гол Андрія Ярмоленка зачарував не лише українських фанатів. Постріл вінгера у самісіньку "дев'ятку", як вважають в УЄФА, повідомляє 24 Канал.

Капітан української команди залишив "автограф" у воротах Нідерландів на 75-й хвилині матчу. Андрій відіграв момент у своєму стилі – обігрався з Яремчуком, змістився в центр та обвідним ударом відправив м'яч у верхній кут воріт.

Розкішний гол відзначили не лише українські фанати, а й прес-служба УЄФА. Цілком можливо, що постріл Ярмоленка стане найкращим голом першого туру Євро-2020.

Нагадаємо, Україна ледь не зробила камбек у матчі проти Нідерландів, але гол Дюмфріса наприкінці гри приніс "ораньє" перемогу з рахунком 3:2.

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