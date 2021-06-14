На саміті НАТО запропонують відмовитися від розміщення ядерних ракет в Європі

На саміті НАТО планується висунути пропозицію про відмову від розміщення на території Європи ядерних ракет наземного базування, повідомляє Інтерфакс.

Таке положення внесено до проєкту комюніке саміту Північноатлантичного альянсу, який має відбутися 14 червня у Брюсселі, і "розглядається як спосіб послаблення напруженості у відносинах із Москвою і налагодження діалогу щодо контролю над озброєннями напередодні саміту Росія-США в Женеві 16 червня", йдеться в публікації.

На російсько-американському саміті Москва може знову запропонувати мораторій на розгортання ракет середньої та меншої дальності (РСМД) наземного базування.

США в 2019 році вийшли з договору щодо таких ракет, звинувативши Росію в його порушеннях. У жовтні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не здійснюватиме розгортання нових ракет середньої та меншої дальності доти, доки від розміщення такої зброї в Європі утримаються США.