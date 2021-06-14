Війни і напади в 2020 році: що чекає Україну в збройних конфліктах

У 2020 році активні збройні конфлікти відбулися як мінімум в 39 державах: це на п'ять країн більше, ніж у 2019-му. Два конфлікти відбувалися в Північній і Південній Америці, сім - в Азії та Океанії, три - в Європі, сім - на Близькому Сході й в Північній Африці, і ще 20 - в країнах Африки на південь від Сахари. Такі дані Стокгольмського інституту дослідження проблем світу - SIPRI, повідомляє Ліга.net.

SIPRI зазначає: як і в попередні роки, більшість конфліктів відбувалося в межах однієї країни між урядовими військамий однією або декількома озброєними недержавними угрупуваннями.

Два внутрішньодержавних конфлікти були великими збройними конфліктами (> 10 000 смертей за рік) - в Афганістані та Ємені, і 16 - збройними конфліктами високої інтенсивності (1000-9999 смертей) - в Мексиці, Сирії, Нігерії, ДРК, Ефіопії, Сомалі, Малі, Іраку, Південному Судані, Буркіна-Фасо, Мозамбіку, Камеруні, Лівії, Філіппінах, Індії і Нігері.

"Між державами відбулося тільки два озброєні конфлікти: триваючі прикордонні сутички між Індією і Пакистаном і прикордонний конфлікт між Вірменією і Азербайджаном за контроль над Нагірним Карабахом, який переріс в конфлікт високої інтенсивності", - пишуть в інституті.

Там відзначили, що два інших збройних конфлікти сталися між державними силами і "збройними групами, які прагнули до державності" (між Ізраїлем і палестинцями і між Туреччиною і курдами).

Гібридна війна Росії проти України в SIPRI визначається як "триває малоінтенсивне міжнародний субнаціональний збройний конфлікт в Україні".

Там зазначають, що у 2020-му "знову не вдалося усунути фундаментальні розбіжності між сторонами щодо характеру конфлікту і їх участі в ньому, а також виконання існуючих угод".

Статистика порушень останнього стійкого перемир'я на Донбасі до 13.12.2020: