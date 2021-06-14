Три прості вправи для зняття набряків ніг

Якщо достатньо часу проводити на ногах або багато сидіти, набряклість буде проявлятися. Адже в цьому випадку кров застоюється в ногах. Але ж це відбувається далеко не у кожного, хто тривалий час проводить в стоячому або сидячому положенні. Набряки ніг - специфічний симптом, який доставляє дискомфорт і заважає естетичного характеру, повідомляє Econet.

Тому слід шукати причину набряків глибше. І в першу чергу доцільно сходити на прийом до тлумачного терапевта. Якщо серед причин набряклості ніг не названі серйозні недуги, то можуть допомогти зменшити набряки наступні рекомендації.

Звести до нуля прийом алкоголю.

Використовувати кожен підвернувся момент для стимулювання відтоку крові від ніг: можна полежати, піднявши ступні вище рівня стегон.

Масаж.

Ванночки для ніг з охолоджуючим ефектом або просто обливання ніг дуже холодною водою.

Переглянути раціон (прибрати з нього жирну і солону їжу).

Вправи для зняття набряклості ніг

Якщо ви змушені стояти тривалий час, від випадку до випадку стаєте на шкарпетки: кров від ніг рухається пасивно. А коли ми змушуємо працювати м'язову помпу, тим самим прокачуємо венозні судини. Це корисно.

Уявіть, що натягаєте на ногу панчоху.

Обхопіть стопу руками досить щільно, але не надто туго, і удавайте, що «натягаєте панчоха»: на стопу, на гомілковостопний суглоб, і далі - гомілка, коліно, стегно, аж до самої пахової складки. Головна вимога: ні на мить не втрачати контакт з шкірою.

Вправа під назвою «Вакуум»

Виконується як для тренування м'язів черевного преса, так і для підйому внутрішніх органів, і запобігання набряклості нижніх кінцівок. Лягти на спину, руки лежать уздовж тіла, ноги зігнути в колінах. Видихнути повітря і максимально втягнути живіт в себе. Затриматися в даному положенні подовше, повторити кілька разів. Для ускладнення завдання рекомендується робити вправу сидячи, повільно збільшуючи момент напруження м'язів.

Оптимальна профілактика набряклості ніг на увазі, що ви повинні стежити за своїм тілом і його станом. Постарайтеся не падати на куприк і контролюйте правильне положення внутрішніх органів. Тепер ви знаєте, що причиною набряклості ніг далеко не завжди буває довгий «стояння» або «сидіння». Поява набряків нижніх кінцівок може бути сигналом до більш серйозних проблем зі здоров'ям. У будь-якому випадку, заходи профілактики полегшать ваш стан і зроблять набряки не такими болючими.