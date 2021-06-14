"Назавжди в моєму серці": Зеленський прокоментував смерть Чапкіса
Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть відомого танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса, повідомляє Новое время.
"Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, з сильною енергетикою, з неповторним "рухом на паркеті". Невиправний оптиміст, той, з кого хотілося брати приклад. Для кого танець був його життям", - написав український лідер у своєму Twitter.
Зеленський додав, що Чапкіс
"назавжди в його серці".
13 червня в віці 91-го року помер відомий танцюрист і режисер Григорій Чапкіс. В останні дні поруч з Чапкісом була його дочка Лілія.