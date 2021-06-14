"Назавжди в моєму серці": Зеленський прокоментував смерть Чапкіса

Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламнім характером, з сильною енергетикою, з неповторним «рухом на паркеті». Невіправній оптиміст, тієї, з кого хотілося брати приклад. Для кого танець БУВ его життям.

Назавжди в моєму серці! pic.twitter.com/fgJlSsAZfV