Медведчук не отримує зарплату депутата

Народний депутат Віктор Медведчук (фракція "Опозиційна платформа - За життя") не отримує заробітну плату під час перебування під домашнім арештом, повідомляє Укрiнформ.

"Збереження заробітної плати за час відсутності народного депутата України, як і будь-якого іншого працівника, у зв'язку із застосуванням до нього відповідно до частини першої статті 181 Кримінально-процесуального кодексу України запобіжного заходу чинним законодавством не передбачено", - йдеться у відповіді Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради на запит видання.

Там відзначили, що нарахування народному депутату заробітної плати здійснюється на підставі табеля обліку робочого часу, в який вносяться дані участі парламентарія "в не менше ніж 70% голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради (в дні проведення пленарних засідань)", обліку присутніх депутатів на засіданнях комітетів ВР.

Крім того, в табель вносяться дані про відрядження депутатів, перебування у відпустці, відсутності в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, інші поважні причини.