США ввели заборону на купівлю американськими компаніями російських облігацій
Сьогодні, 14 червня, набули чинності санкції США, що забороняють американським фінансовим установам купувати на первинному розміщенні російські державні облігації, випущені після цієї дати, повідомляє УНІАН.
Про ці санкції в Мінфіні США оголосили 15 квітня цього року.
З 14 червня американським фінустановам заборонили брати участь у первинних розміщеннях облігацій (незалежно від валюти випуску) Мінфіну Росії, Банку Росії або ФНБ. На вторинний ринок заборона не поширюється. Також забороняється надання цим структурам позик у рублях або іншій валюті.
Російський Мінфін проводить аукціони з розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ) щосереди. У міністерстві заявили 11 червня, що
«з метою мінімізації ризиків вимушених продажів державних цінних паперів Російської Федерації з боку окремих категорій іноземних інвесторів припиняється розміщення випусків ОФЗ, дата початку розміщення яких встановлена раніше 14 червня 2021 року». Починаючи з 16 червня на аукціонах будуть пропонуватися тільки нові випуски ОФЗ з датою початку розміщення після 14 червня 2021 року, підкреслили в Мінфіні РФ.