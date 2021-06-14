США ввели заборону на купівлю американськими компаніями російських облігацій

Сьогодні, 14 червня, набули чинності санкції США, що забороняють американським фінансовим установам купувати на первинному розміщенні російські державні облігації, випущені після цієї дати, повідомляє УНІАН.

Про ці санкції в Мінфіні США оголосили 15 квітня цього року.

З 14 червня американським фінустановам заборонили брати участь у первинних розміщеннях облігацій (незалежно від валюти випуску) Мінфіну Росії, Банку Росії або ФНБ. На вторинний ринок заборона не поширюється. Також забороняється надання цим структурам позик у рублях або іншій валюті.