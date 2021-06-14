Вчені розповіли, як аспірин впливає на ризик смерті від COVID-19
Аспірин широко застосовується, в тому числі для зниження ризику утворення тромбів. У вчених були надії, що цей препарат може бути ефективний в лікуванні важких пацієнтів з COVID-19, у яких нерідко виявляють порушення згортання крові. На жаль, великі клінічні випробування не підтвердили це, повідомляє 24 Канал.
Доцільність застосування аспірину оцінювалася в ході масштабного дослідження RECOVERY, яке проводить Оксфордський університет з метою вивчення перспективних препаратів від COVID-19.
Як відбувалося дослідження
У ньому брали участь близько 15 тисяч пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 з листопада минулого року по березень 2021 року. Їх розділили випадковим чином на дві групи: 7,3 тисячі осіб разом зі стандартною терапією отримували щодня 150 мг аспірину на добу, ще 7,5 тисячі проходили звичайне лікування.
Ефективність аспірину під час коронавірусу
В результаті вчені не отримали ніяких доказів того, що аспірин може знизити ризик смерті у пацієнтів.
- У пацієнтів, які отримували аспірин і які отримували звичайну терапію, протягом 28 днів була однакова смертність, близько 17%.
- Не показав препарат ефективності й у поліпшення прогнозу для пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів.
- Єдина невелика, але не суттєва перевага аспірину полягала в зменшенні тривалості госпіталізації пацієнтів: в середньому 8 днів проти 9 днів на стандартному лікуванні.
"Але цього недостатньо для того, щоб виправдати широке застосування аспірину у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19,", – зазначили науковці.