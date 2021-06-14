У Сумах виявили нелегальне звалище COVID-відходів

У Сумській області виявили величезне нелегальне звалище COVID-відходів.

Як повідомляється, в промисловому районі міста Суми скидають небезпечні медичні відходи, зокрема, серед них були виявлені:

використані шприци;

пробірки і колби з кров'ю;

тести на COVID-19.

На місці звалища відразу ж все і спалюють. Крім того, за інформацією ЗМІ, в цю ж точку вивозять відходи з інших регіонів України. Так, на місці звалища зафіксували вантажівку з Києва, яка також була заповнена аналогічним "вантажем".