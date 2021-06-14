"СН" підтримають балотування Зеленського на другий термін

Олександр Корнієнко заявив, що керівництво партії і парламентської фракції "Слуга народу" виступає за те, щоб глава держави Володимир Зеленський балотувався на другий президентський термін, повідомляє Деловая столица.

"Нашу позицію вже все, напевно, знають. Ми не проти, щоб Зеленський балотувався на другий термін — ми за. Рішення має бути його особисте" , — зазначив він.

Корнієнко, крім того, заявив, що у Зеленського є "чіткий план" , який полягає в тому, щоб виконати свої обіцянки як кандидата в президенти.

"Зробити так, щоб зміни набули якусь ступінь безповоротності. У нас немає ілюзії, що все можна змінити за п'ять років" , — додав глава партії "Слуга народу".

На думку Корнієнка, за роки президентства Зеленський став "більш поінформованим".