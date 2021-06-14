"Занадто захопилися": тренер збірної Нідерландів про голи України

Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур прокоментував результат матчу з Україною в 1-му турі Євро-2020, повідомляє УНИАН.

Де Бур проаналізував голи української збірної, передає офіційний сайт УЄФА.

"Перший гол можна було передбачити за десять секунд до того, як він був забитий. Ярмоленко шукав таку можливість. Він знаменитий своїм ударом з лівої, і потрібно краще її прикривати, а ми цього не зробили. Це прекрасний гол, але абсолютно необов'язковий" , - сказав де Бур.

"Зінченко поміняв позицію по ходу матчу: після заміни Марлоса він став грати лівого вінгера. Наш захист не справлявся, тому ми пропустили другий гол. Нам потрібно врахувати це, щоб не повторити помилку в наступний раз. Що стосується другого пропущеного голу, двоє гравців занадто захопилися, тому не було офсайду. Кожен знає, що у суперника будуть свої моменти, але сподівається, що не з його вини" , - також зазначив тренер.

Нідерланди - Україна: підсумки матчу