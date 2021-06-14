США поліпшили прогноз експорту української соняшникової олії

Міністерство сільського господарства США в червневому звіті поліпшило прогноз експорту української соняшникової олії на 2021/2022 маркетинговий рік (МР, вересень-серпень) на 1,02 млн тонн (+18,9% в порівнянні з 2020/2021МГ) - до 6,4 млн тонн, його виробництво - на 1,05 млн тонн (+17,7%), до 6,98 млн тонн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно зі звітом відомства, поліпшений прогноз врожаю соняшника в Україні в нинішньому маркетинговому році на 2,6 млн тонн (+18,5%) - до 16,7 млн тонн.

USDA в червневому звіті поліпшило прогноз експорту Україною соняшникового шроту в 2021/2022 МР на 0,7 млн тонн (+15,2% до 2020/2021МГ) - до 5,3 млн тонн, його виробництво - на 1,01 млн т (+17,7%), до 6,71 млн т.

Згідно з даними Мінсільгоспу США, Україна в поточному маркетинговому році залишиться основним світовим експортером соняшникової олії, при цьому світове виробництво соняшникової олії зросте на 10,2% - до 21,15 млн т.