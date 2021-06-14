Вакцинація: за вихідні в COVID-центрах прищепили понад 31 тис. осіб

На вихідних, з 12 по 13 червня, у центрах масової вакцинації населення в 16 регіонах України від COVID-19 було прищеплено 31 305 осіб, із них 15 924 – у суботу й трохи менше, 15 381, – у неділю, повідомляє Укрiнформ.

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України.

У цих центрах вакцинують громадян, які записалися в лист очікування через додаток або сайт "Дія", або через контакт-центр МОЗ.

Цими вихідними працювали 50 центрів вакцинації: 13 центрів у Дніпропетровській, 8 у Львівській, 7 в Одеській, 5 у Полтавській, три в Херсонській, два в Київській, два в Чернівецькій, два в Хмельницькій і по одному в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській областях та в Києві.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 6 410, у Дніпрі в 12 центрах - 3 145 та у Львові в трьох центрах - 2 968.

У попередні вихідні працювали 14 таких центрів, де вакцинували 15 025 чоловік.