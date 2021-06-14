Мікрокредити: як змінювалися борги українців за три роки

В Україні з 1 січня діють нові правила мікрокредитування. Тепер максимальний розмір штрафу за порушення договору не повинен перевищувати розміру подвійної суми кредиту, повідомляє Слово і діло.

Також не можна погіршувати умови кредитування – підвищувати процентну ставку і змінювати порядок її обчислення. І щоб укласти договір, людина повинна обов'язково дати згоду на доступ і збір інформації про її кредитну історію.

Якою була заборгованість українців за мікрокредитами останні три роки - читайте в матеріалі.

Інфографіка Слово і діло

Мікрокредити, нагадаємо, видають фінансові організації на термін до 30 днів. Сума кредиту становить до 20 тисяч гривень і відсотки нараховуються щодня. Середня денна ставка за мікрокредитами в Україні становить 1-2,5%.

На кінець минулого року в країні діяло більше тисячі фінансових компаній, які видавали мікрокредити. Щодня українці беруть у середньому близько 960 тисяч таких позик.

У 2018 році за мікрокредитами українці були винні 10,6 млрд грн. У 2019 заборгованість збільшилася на 31,1% – до 13,9 млрд грн.

Минулого року через коронакризу збільшився попит на мікрокредити. Заборгованість українців зросла на 6,6% – до 14,8 млрд грн. У 2020 році середня сума одного мікрокредиту становила 3 тис. 893 грн.