Холод, тепло або грілка: що краще використовувати від болю

Компрес - це будь-який матеріал, наприклад тканину, який прикладають з тиском до певної області тіла. Як правило, його тримають на місці протягом певного проміжку часу. Він може бути гарячим або холодним, сухим або вологим. У деяких випадках компреси також доповнюються ліками або лікувальними травами, повідомляє WomanEL.

Але як зрозуміти, який вам потрібен? Холод, грілка або тепло? Які переваги теплого компресу?

Знімає м'язову напругу і стрес.

Тепло збільшує кровотік в тілі. Цей ефект може допомогти швидше загоїти травму і знизити рівень болю від травми.

Жорсткість тіла може обмежувати ваші рухи й гнучкість. Тепло від гарячого компресу або душа - хороший засіб, яке може розслабити жорсткі м'язи.

Хворобливість або спазм тіла можуть бути результатом перенапруження або опрацювання частини тіла, яка довгий час залишалася бездіяльною. Теплова терапія може допомогти розслабити напружені м'язи та зняти набряк.

Коли краще використовувати холодний компрес?

Холодний компрес зазвичай використовується для полегшення болю, знеболювання ураженої ділянки й зменшення набряку і запалення.

Коли артрит викликає відчуття печіння в суглобах, накладення холодного компресу або пакета з льодом може притупити біль. Якщо ваші суглоби опухли (що часто викликає скутість суглобів і біль), холодний компрес допоможе зменшити набряк і біль.

Він також зменшує кровотечу.

Коли потрібно використовувати гарячий компрес:

Зменшити жорсткість м'язів;

Розслабити м'язи;

Стимулювати кровообіг;

Полегшити спазми;

Заспокоїти м'язи і суглоби;

Обов'язково захистіть грілку будь-якого типу від прямого контакту зі шкірою. Слід дотримуватися запобіжних заходів, щоб уникнути опіків. Особливо якщо у вас пошкодження нервів, наприклад, через діабет або інших проблем зі здоров'ям.