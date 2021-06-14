Нардепи виступили проти відстрочки дубляжу фільмів українською мовою

Народні депутати від фракції "ЄС" провели мітинг перед початком засідання гуманітарного комітету, обклеївши вхід перед будівлею плакатами з написом "Потураєв - вбивця мови", але засідання перенесли на завтра на 10:00.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Відзначимо, що ВР не проголосувала за включення до порядку денного законопроекту 5554 "слуг народу" Микити Потураєва і Євгенії Кравчук про відстрочку обов'язкового дубляжу фільмів українською мовою.

Нагадаємо, що згідно з цим законопроектом передбачається відстрочка на час карантину вимоги про поширення і демонстрації фільмів державною мовою.

Ця норма почне діяти через 2 місяці після завершення карантину в Україні, а не з 16 липня 2021 року, передбачено "мовним" законом.