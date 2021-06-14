Нардепи виступили проти відстрочки дубляжу фільмів українською мовою
Народні депутати від фракції "ЄС" провели мітинг перед початком засідання гуманітарного комітету, обклеївши вхід перед будівлею плакатами з написом "Потураєв - вбивця мови", але засідання перенесли на завтра на 10:00.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
Відзначимо, що ВР не проголосувала за включення до порядку денного законопроекту 5554 "слуг народу" Микити Потураєва і Євгенії Кравчук про відстрочку обов'язкового дубляжу фільмів українською мовою.
Нагадаємо, що згідно з цим законопроектом передбачається відстрочка на час карантину вимоги про поширення і демонстрації фільмів державною мовою.
Ця норма почне діяти через 2 місяці після завершення карантину в Україні, а не з 16 липня 2021 року, передбачено
"мовним" законом.
Володимир В'ятрович, народний депутат від партії "ЄС", вважає, що винесення питання відстрочки на комітет лобіюють
"українські олігархи, які втратять мільйони, якщо не зможуть знімати серіали для продажу на російський ринок".