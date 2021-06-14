Ціни на свинину зросли

Ціни на свинину в Україні за останній тиждень зросли на 3,2 грн або на 7,6%. Зокрема, фермери та підприємства реалізують свиней на забій за середньою ціною 45,3 грн за кілограм, повідомляє Seeds.

Початок сезону пікніків, який цього року затримався через затяжну весну, стимулює продаж свинини.

За даними асоціації "Свинарі України", попит на м’ясо зростає, а це впливає на котирування свиней забійних кондицій. Ціни збільшуються вже другий тиждень поспіль.

На початку червня середня ціна на свиней складала 42,1 грн за кілограм. За перший тиждень літа ринкова вартість зросла на 2,5 грн або 6%. Діапазон цін на живця тоді коливався від 41,5 до 43 грн за кілограм.

Натомість протягом усього травня котирування знижувались. Така тенденція є характерною для періоду після Великодня.