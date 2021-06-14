У РФ посилили карантин через спалах COVID-19

У Росії за минулу добу виявили 13 721 новий випадок коронавірусу. У країні починають посилювати карантин, повідомляє РБК-Украина.

В Московській області до 20 червня ввели обов'язковий масочний режим у громадських місцях.

Використання масок обов'язково в магазинах, аптеках, медичних організаціях, громадському транспорті, таксі, а також на всіх підприємствах, що продовжують свою роботу.

Роботодавцям забороняється допускати на робоче місце співробітників, які не використовують маски або респіратори.

Також в Сахалінській області посилено контроль за дотриманням масочного режиму, соціальної дистанції, дезінфекційних заходів у громадських місцях та на господарських підприємствах.

В області також проведуть моніторинг щеплених співробітників великих підприємств і органів влади, а для сезонних співробітників і тих, хто повернувся з відпустки за межами регіону, створять умови з тестування і вакцинації від COVID-19.

В Санкт-Петербурзі на час проведення чемпіонату Європи з футболу 2020 року (з 12 червня по 12 липня) ввели нові обмеження через коронавірус.

У цей період максимальна кількість відвідувачів заходів, які проводяться в приміщеннях за погодженням з Комітетом культури Санкт‑Петербурга, не може перевищувати трьох тисяч осіб.

Крім того, Міносвіти РФ рекомендувало всім підвідомчим московським вузам перейти на дистанційний формат навчання.

Зазначимо, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Росії зросла за добу на 13 721. Загальна кількість інфікованих збільшилася до 5 222 408.