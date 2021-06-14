Пенсії українців за кордоном: умови отримання виплат

У 2019 році близько 3,2 млн українців працювали за кордоном. Торік, попри карантин і пандемію, кількість трудових мігрантів знизилася незначно, повідомляє Слово і діло.

Оскільки міграційні процеси стають усе більш активними, виникає цікаве питання – чи можуть українці, які тривалий час працювали за кордоном, отримувати там пенсії.

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Україна має договори з більш 20 країнами, в яких українці, працюючи, можуть претендувати на пенсії. Головна умова отримання виплат – необхідно працювати офіційно і сплачувати внески.

Перший вид договору діє за територіальним принципом. Він укладений з Росією, Білоруссю, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном, Молдовою, Грузією, Узбекистаном, Азербайджаном, Монголією, Угорщиною та Румунією.

Його суть у тому, що пенсію виплачує держава, на території якої проживає одержувач. Робота за кордоном зараховується як страховий стаж в Україні.

Другий вид договору про пенсійне забезпечення діє за пропорційним принципом. Україна уклала його з Іспанією, Литвою, Латвією, Естонією, Болгарією, Словаччиною, Чехією, Польщею та Португалією.

У цьому випадку розрахунок пенсії трохи складніший: кожна країна призначає і виплачує пенсію тільки за стаж, який людина отримала на її території. Якщо пенсіонер проживає в Україні, інша держава пересилає йому свою частину виплат в Україні, і навпаки – Україна може переказувати виплати в іншу країну.

Як ми вже говорили, головне – офіційне працевлаштування. Щоб оформити таку пенсію потрібно:

звернутися до Пенсійного фонду за місцем реєстрації в Україні або до відповідного органу за кордоном;

підготувати та подати пакет документів, які потрібні в конкретній країні (в Україні – паспорт, копія закордонного паспорта, ідентифікаційний код, довідка з місця роботи, іноземний номер соцстрахування);

для підтвердження іноземного стажу направити спеціальний формуляр в Україну або іншу країну.

Іноземці в Україні теж отримують пенсії. У 2017 році таких громадян було 2 тисячі 414, в середньому в місяць вони отримували по 3 тис. 750 грн. У 2018 році кількість іноземних пенсіонерів збільшилася до 2 тис. 465 осіб, розмір середньомісячної виплати становив 4 тис. 192 грн.

У 2019 році в Україні 2 тис. 540 іноземних громадян отримували пенсії, близько 4 тис. 236 грн на місяць. Торік виплати отримували 2 тис. 591 іноземець-пенсіонер, на місяць виходило близько 4 тис. 816,8 грн.

У першому кварталі 2021-го 2 тис. 576 іноземцям Україна платила пенсії, в середньому 5 тис. 512 грн на місяць.