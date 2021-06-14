Сурков підтвердив, що неодноразово відвідував Донбас

Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна і колишній куратор терористичних "ЛДНР" Владислав Сурков загадково висловився про свої поїздки на Донбас, повідомляє Деловая столица.

Так, в інтерв'ю пропагандисту Семену Пегову для YouTube-каналу WarGonzo він підтвердив, що "бував на Донбасі неодноразово" .

Однак розкрити деталі він відмовився.

"Коли я там бував, де саме і з якою метою, напевно, поки що рано говорити, а може, і завжди буде про це рано говорити" , — сказав Сурков.