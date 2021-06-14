Євро-2020: розклад матчів 14 червня, де дивитися

14 червня на Євро-2020 пройде три матчі - на поле вийдуть команди з груп D і E, повідомляє УНИАН.

Розклад матчів

16.00. Група D. Шотландія - Чехія

Трансляція - "Футбол 1", "Футбол 2"

19.00. Група Е. Польща - Словаччина

Трансляція - "Футбол 1", "Футбол 2"

22.00. Група Е. Іспанія - Швеція

Трансляція - телеканал "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2"

Євро-2020: що потрібно знати