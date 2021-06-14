Євро-2020: розклад матчів 14 червня, де дивитися
14 червня на Євро-2020 пройде три матчі - на поле вийдуть команди з груп D і E, повідомляє УНИАН.
Розклад матчів
16.00. Група D. Шотландія - Чехія
Трансляція - "Футбол 1", "Футбол 2"
19.00. Група Е. Польща - Словаччина
Трансляція - "Футбол 1", "Футбол 2"
22.00. Група Е. Іспанія - Швеція
Трансляція - телеканал "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2"
Євро-2020: що потрібно знати
- Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Турнір стартував 11 червня - церемонія відкриття пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.
- Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.
- Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але трибуни дозволено заповнювати не на 100%.
- Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.
- У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.
- Букмекери зробили свій прогноз на переможця турніру.