7 дивних звичок, які має кожен кіт: що кажуть фахівці

У домашніх улюбленців бувають звички, які складно зрозуміти. Дізнайтеся, чому кіт починає ігнорувати лоток, для чого пухнастики увесь час сідають на ваш ноутбук і кричать під зачиненими дверима, повідомляє 24 Канал.

Коти – розумні створіння з сильно розвиненими інстинктами. Їх поведінка часто здається людям дивною, але вона завжди має логічне пояснення.

Чому коти завмирають, коли береш їх "за шкірку"

Це рефлекс – нагадування про дитинство. Мама-кішка носить своїх малюків, тримаючи за шкіру на холці. Щоб не впасти й не загубитися, кошенятам потрібно бути спокійними та розслабленими. Якщо провести експеримент і одягнути легеньку прищіпку на кошеня в районі шиї, воно може завмерти й навіть розслаблено впасти – адже тваринка готова до "транспортування".

Чому коти завжди ходять за вами

Чимало господарів дивуються, чому їх пухнастик ходить за ними цілий день. Причин такої поведінки може бути кілька:

тварина "патрулює територію" й залишає свої мітки скрізь, де ходите ви,

коту нудно й він так розважається – особливо це стосується улюбленців, які живуть у квартирі,

якщо кішка ходить за вами й нявкає, можливо, вона хоче одержати допомогу. Так тваринки повідомляють про те, що зголодніли, що їх туалет потребує прибирання й навіть про негаразди зі здоров'ям.

Коли коти закопують свої фекалії

Зазвичай потребу заховати продукти своєї життєдіяльності мають слабкі та вразливі тварини. Вони закопують свій послід, щоб не приваблювати увагу ворогів власним запахом.

А ось сильні та домінантні тварини часто не ховають свої фекалії, а, навпаки, залишають їх видимими. Так звірі мітять територію і дають іншим хижакам зрозуміти – їм тут не місце.

Домашні коти можуть перестати закопувати свій послід, коли в домі з'являється ще одна тварина. Так вони показують новачку, хто тут головний. Втім, котики можуть відмовитися закопувати фекалії просто тому, що наповнювач в туалеті став надто брудний, або їх не влаштовує розмір лотка.

Для чого коти "насміхаються"

Усі власники чотирилапих бачили, як котики задирають верхню губу й показують зуби. Такий вираз морди нагадує насмішку. Ця особливість пов'язана з будовою мордочки та органів нюху. Коли кіт чує запах, що йому подобається, він починає "насміхатися".

Чому коти не люблять зачинені двері

Кішки – дуже допитливі тварини. Саме ця риса змушує їх щосили кричати під зачиненими дверима й вимагати їх випустити або впустити. А ще котики вважають себе повноправними господарями в домі. І їм, як справжнім господарям, не подобається, коли вони не можуть потрапити на певну частину своєї території.

Чому коти лягають на все, що ми читаємо

Неважливо, що у ваших руках: книга, газета чи ноутбук – ваш кіт спробує туди залізти. Усе тому, що ці предмети мають сильний запах улюбленої людини й на них котик почуває себе в безпеці.

А ще пухнастики хочуть помітити вашу книгу чи комп'ютер, як свою територію. Адже господар тримає цю річ в руках протягом тривалого часу – значить, це щось дуже важливе.

І, звісно, коти "ревнують" вас до вашого ноутбука. Дивному предмету дістається надто багато уваги, тому улюбленці з усіх сил хочуть “перетягнути” її на себе.

Чому коти промахуються повз лоток



Причин такої поведінки може бути чимало:

тварина захворіла або в стресі,

лоток надто брудний і кіт не хоче туди лізти,

так чотирилапі мітять територію, щоб розповісти усім гостям: це – мій лоток,

котячий туалет надто високий, завеликий чи замалий, і котику в ньому незручно.

Якщо ваш кіт почав ігнорувати лоток, не сваріться на нього, а обов'язково з'ясуйте причину такої поведінки.