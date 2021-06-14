Україна назвала умову для запуску "Північного потоку-2"

Російсько-німецький газопровід "Північний потік-2" представляє загрозу Україні. Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України, повідомляє РБК-Украина.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це буде чесна компенсація загроз.

"Ми проти "Північного потоку-2". Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України", - повідомив на своїй сторінці у Twitter Кулеба.

Зазначимо, в Росії заявили, що морська частина першої нитки газопроводу "Північного потоку-2" технічно завершена. Заповнення газом потоку розпочалось 11 червня.