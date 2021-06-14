Українські порти обмежили роботу через негоду

Пресслужба Адміністрації морських портів України заявила, що у портах Одеси, Миколаєва, Ольвії та Рені запровадили обмеження щодо роботи із зерновими через дощ, повідомляє Лівий берег.

"За інформацією диспетчерської служби ДП"АМПУ", станом на 08:00 14.06.21 порти працюють без обмежень, за виключенням: в портах Одеса, Миколаїв, Ольвія, Рені діють обмеження по роботі з зерновими (дощ). Канали гирло "Бистре", ХМК, БДЛК – відкриті", - сказано в повідомленні.