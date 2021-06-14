"Слуги" до сих пір не повідомили, звідки взяли гроші на "всеукраїнське опитування"

Станом на 14 червня фінансові звіти за перший квартал 2021 року подали лише 57 політичних партій із 365, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, 85% політсил за останній рік фактично припинили звітувати перед Нацагентством з питань запобігання корупції.

Наприклад, "Слуга народу" досі не оприлюднила звіт про фінансування так званого "всеукраїнського опитування" , яке за ініціативою президента провели в день місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Зокрема, минулого року представники СН заявили про те, що витрати на опитування покажуть у фінзвіті партії. Однак у травні 2021 року відповідну інформацію "Слуга народу" не надала.

"Формальною причиною зволікання є зміни до Закону "Про політичні партії в Україні", які надали політичним партіям легальну можливість затягувати із подачею фінансових звітів до закінчення в Україні карантину. Останній звіт, поданий партією "Слуга Народу" стосується періоду ІІ кварталу 2020 року (квітень-червень)", - пояснили у КВУ.

Схожа ситуація склалася й з іншими політсилами, які протягом останнього року фактично не подавали свої фінансові звіти. Зокрема, останній фінзвіт партії "Голос" датований другим кварталом 2020 року, ВО "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя" подали останні звіти за перший квартал минулого року.

Водночас на розгляді парламенту перебуває законопроєкт №4611, який пропонує вилучити із закону положення про відтермінування для політпартій щодо подання щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру на період карантину. Законопроєкт зареєстрували в січні 2021 року, однак його все ще не розглянули на пленарному засіданні.

"Минулого року, на початку пандемії коронавірусу, політичні партії отримали легальну можливість не звітувати про свої витрати, що фактично є прямим ударом по ідеї державного фінансування. В результаті, станом на сьогодні, звіти за 2021 р. подали лише 57 партій із 365. Тобто, 85% партій перестали звітувати, користуючись змінами до законодавства.