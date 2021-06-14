Тимошенко приміряла новий образ

У понеділок, 14 червня, українські нардепи зібралися на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради України. Перед робочим процесом вдалося зняти Юлію Тимошенко, яка в черговий раз здивувала мережу своїм стилем і елегантністю, повідомляє Телеграф.

Ексклюзивні знімки зробив фотокореспондент Ян Доброносов.

Цього разу на Юлії Володимирівні - у міру строгий і одночасно легкий та підкреслюючий її фігуру білий костюм із золотими ґудзиками. Образ вона доповнила перловими сережками, окулярами і туфлями на високих підборах бежевого кольору.