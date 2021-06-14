Машини Tesla будуть оцінювати стиль водіння своїх власників

Tesla готується до запуску власного страхового сервісу. Спеціаліст зі зворотної розробки під ніком Callump01 вивчив код мобільного додатку для свого електрокара і виявив низку можливостей. Він поділився знахідкою на Reddit. З коду випливає, що Tesla працює над функцією "рейтинг безпеки" – електрокар буде самостійно визначати вартість страхування, спостерігаючи за тим, як людина водить, повідомляє 24 Канал.

Як працюватиме система відслідковування поведінки водія за кермом

У процесі оцінки водія електромобіль буде аналізувати всі ключові компоненти та манеру водіння. Алгоритми запам'ятають інтенсивність прискорення і гальмування, частоту потраплянь в ДТП, а також потенційно небезпечні ситуації, пов'язані з поведінкою на дорозі.

Ще ж і надто, бортові датчики Tesla почнуть аналізувати низку іншої інформації:

як часто активується антиблокувальна система;

скільки кілометрів автовласник проїжджає за день;

як часто вмикається і вимикається автопілот та інші особливості процесу експлуатації.

Коли буде працювати система "рейтингу безпеки"

За словами інсайдера, "рейтинги безпеки" буде генеруватися автоматично через апаратні і програмні системи, які вже встановлені всередині більшості випущених Tesla машин. Якщо машина поставляється з процесором HW2 і ПЗ оновлено до версії 2021.4.12, то Tesla вже підтримує зазначену можливість і тільки чекає команди, щоб почати будувати рейтинг на даних про стиль водіння свого власника.

Коли електромобіль отримає достатньо інформації, Tesla визначить вартість щомісячного внеску по страховці – ціна може бути як зменшена, так і збільшена від поточного розміру.

Страхування від Tesla

Судячи з усього, система рейтингів безпеки безпосередньо пов'язана зі страховим підрозділом Tesla, який було запущено у співпраці з існуючими агентствами у 2019 році. Програма InsureMyTesla поки працює лише у Каліфорнії, але компанія планує в найближчі роки розширити зону охоплення.

Tesla сподівається на серйозну конкурентну перевагу за рахунок прямого доступу до великої кількості даних у своїх машинах. Ілон Маск вважає, що ціна страховки, розрахована з урахуванням стилю водіння, буде помітно нижчою за ціну страхових компаній, які не мають і не враховують подібні дані.

Точний розрахунок страховки повинен залучити клієнтів, які захочуть заощадити на страхових внесках. Це дозволить компанії почати заробляти ще і на страхування своїх машин.

Важливо! Необхідно зазначити, що інформація, опублікована на Reddit, поки не підтверджена представниками Tesla. Однак у минулому році Callump01 аналогічним чином розсекретив плани компанії зі створення підписки на автопілот – він виявив відповідний код у додатку за два місяці до офіційного анонсу.