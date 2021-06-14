Машини Tesla будуть оцінювати стиль водіння своїх власників

Машини Tesla будуть оцінювати стиль водіння своїх власників

Tesla готується до запуску власного страхового сервісу. Спеціаліст зі зворотної розробки під ніком Callump01 вивчив код мобільного додатку для свого електрокара і виявив низку можливостей. Він поділився знахідкою на Reddit. З коду випливає, що Tesla працює над функцією "рейтинг безпеки" – електрокар буде самостійно визначати вартість страхування, спостерігаючи за тим, як людина водить, повідомляє 24 Канал.

Як працюватиме система відслідковування поведінки водія за кермом

У процесі оцінки водія електромобіль буде аналізувати всі ключові компоненти та манеру водіння. Алгоритми запам'ятають інтенсивність прискорення і гальмування, частоту потраплянь в ДТП, а також потенційно небезпечні ситуації, пов'язані з поведінкою на дорозі.

Ще ж і надто, бортові датчики Tesla почнуть аналізувати низку іншої інформації:

  • як часто активується антиблокувальна система;
  • скільки кілометрів автовласник проїжджає за день;
  • як часто вмикається і вимикається автопілот та інші особливості процесу експлуатації.

Коли буде працювати система "рейтингу безпеки"

За словами інсайдера, "рейтинги безпеки" буде генеруватися автоматично через апаратні і програмні системи, які вже встановлені всередині більшості випущених Tesla машин. Якщо машина поставляється з процесором HW2 і ПЗ оновлено до версії 2021.4.12, то Tesla вже підтримує зазначену можливість і тільки чекає команди, щоб почати будувати рейтинг на даних про стиль водіння свого власника.

Коли електромобіль отримає достатньо інформації, Tesla визначить вартість щомісячного внеску по страховці – ціна може бути як зменшена, так і збільшена від поточного розміру.

Страхування від Tesla

Судячи з усього, система рейтингів безпеки безпосередньо пов'язана зі страховим підрозділом Tesla, який було запущено у співпраці з існуючими агентствами у 2019 році. Програма InsureMyTesla поки працює лише у Каліфорнії, але компанія планує в найближчі роки розширити зону охоплення.

Tesla сподівається на серйозну конкурентну перевагу за рахунок прямого доступу до великої кількості даних у своїх машинах. Ілон Маск вважає, що ціна страховки, розрахована з урахуванням стилю водіння, буде помітно нижчою за ціну страхових компаній, які не мають і не враховують подібні дані.

Точний розрахунок страховки повинен залучити клієнтів, які захочуть заощадити на страхових внесках. Це дозволить компанії почати заробляти ще і на страхування своїх машин.

Важливо! Необхідно зазначити, що інформація, опублікована на Reddit, поки не підтверджена представниками Tesla. Однак у минулому році Callump01 аналогічним чином розсекретив плани компанії зі створення підписки на автопілот – він виявив відповідний код у додатку за два місяці до офіційного анонсу.

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