Ціни на цукор зростуть

В Україні в останні місяці спостерігається досить стабільна ситуація з вартістю цукру. Однак все може змінитися вже на початку сезону різних закруток, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів аналітик Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор" Назар Михайловін. За його словами, причиною подорожчання раніше насамперед були несприятливі погодні умови, які спостерігалися в 2020 році, а також зменшення площ посіву буряків, зниження їх врожайності і зменшення обсягів надходження цукросировини на заводи.

Однак ціни у останні місяці складають 21-21,70 грн/кг з ПДВ в залежності від якості цукру.

"Пропозиція в повному обсязі забезпечує попит. Крім того, в Україні в поточному році імпортовано 40 тис.тонн цукру білого і 60 тис. тонн цукру-сирцю тростинного. До кінця червня очікується надходження ще 30 тис. тонн цукру-сирцю тростинного в межах тарифної квоти" , – сказав фахівець.

Михайловін додав, що площі посівів цукрових буряків стабільно скорочуються протягом останніх 10 років. Це дуже негативно впливає на всю галузь.

Раніше генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Роман Сластьон заявив, що в Україні найближчим часом не очікується стрибків цін на цукор. Вартість одного кілограма втримається на рівні близько 24,5 грн.

Ситуацію вдалося стабілізувати за рахунок додаткового імпорту з Євросоюзу.