Тариф на опалення в Україні може зрости на 40%

Тариф на опалення в Україні в опалювальному сезоні може зрости на 15-40% залежно від міста. Це може трапитися через умови постачання газу теплокомуненерго з боку "Нафтогазу, повідомляє Обозреватель.

"Ті умови, які в договорах на постачання газу запропонувала газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" виробникам тепла, поглиблять галузеву кризу в теплокомуненерго та поставлять під загрозу опалювальний сезон 2021/2022 років" , – про це повідомили представники міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго".

В асоціації зазначають, що всупереч домовленостям з президентом та урядом, "Нафтогаз Трейдинг" у нових договорах на закупівлю газу застосовує щодо підприємств неринкові вимоги.

Зокрема вимагає авансові платежі за газ, квотування обсягів споживання, безакцептне списання коштів з рахунків підприємств у разі виникнення заборгованості за спожитий газ, високі штрафні санкції та розірвання власного газового контракту за умови укладання договору постачання з іншою компанією.

"Найбільша дискримінаційна вимога та прояв свідомого тиску на ТКЕ – щомісячні авансові платежі за газ. Згідно з чинним законодавством, населення як основний споживач послуг централізованого теплопостачання розраховується за спожиті послуги на умовах післяплати" , – повідомили в "Укртеплокомуненерго".

Представники асоціації наголосили, що наразі борг населення за тепло та гарячу воду перевищує 25,5 млрд грн.