7 зіркових пар, які розірвали шлюб після довгих років разом
Розлучення зірок практично ніколи не проходять таємно. Про розпад такої знаменитої пари пишуть ЗМІ, це обговорюють у відкриту їхні колеги, а шанувальники і зовсім перебувають в шоці довгий час, повідомляє Обозреватель.
Які найгучніші розриви українських і селебріті, які прожили зі своїми половинками майже чверть століття?
- Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер – разом були 25 років
Ця пара встигла в шлюбі народити і виростити чотирьох дітей. Їхня сім'я здавалася зразковою для багатих і знаменитих сусідів і для шанувальників. Але це була лише зовнішня картинка. За спиною у Марії Арнольд вступав в інтимний зв'язок з покоївкою. Дівчина навіть встигла подарувати Шварценеггеру позашлюбного сина.
Коли все розкрилося, Шрайвер нічого не залишалося, як подати на розлучення. Зірка "Термінатора" публічно заявляв про те, що шкодує про все, що трапилося і тягнув з процесом розлучення, тому їхнє розлучення затягнулося на цілих 7 років.
- Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова – разом були 20 років
Вакарчук і Фонарьова познайомилися ще у 90-х роках, коли група "Океан Ельзи" тільки почала заробляти собі ім'я в українському шоу-бізнесі. Ляля стала іміджмейкером групи, а пізніше і особистою музою Вакарчука. Він присвячував їй пісні і навіть попросив знятися в кліпі на пісню "Холодно".
Разом пара прожила майже 20 років, але загальних дітей, які не завела. Артист виховував дочку Лялі від першого шлюбу з львів'янином Володимиром Тарасюком Діану.
- Дзідзьо і Славія – разом були 20 років
Український співак Дзідзьо (Михайло Хома) також оголосив про розлучення зі своєю дружиною в 2021 році. Співачка Славія (Ярослава Притула) зустріла майбутнього виконавця у студентські роки. Їхній союз протримався 20 років, однак проблеми почалися давно. За словами Дзідзьо, до карантину він йшов від з'ясування відносин в роботу, але тепер зрозумів, що так далі не можна.
Ми зустрілися дітьми і нічого не розуміли. У мене батьків не було, у неї батьки розлучилися. Просто діти не знали, що потрібно говорити, коли тебе щось не влаштовує, що можна було собі дозволяти, чого не можна. Потрібно було подорослішати і дати один одному волю, і подякувати.
- Моніка Белуччі та Венсан Кассель – разом були 17 років
Відома акторка з італійським корінням Моніка Белуччі та француз Венсан Кассель познайомилися на зйомках фільму "Квартира" у далекому 1996 році. Вже через три роки вони зіграли весілля і народили двох прекрасних дівчаток – Леоні (їй зараз 11 років) і Діву (16).
Тріщину зірковий шлюб дав в середині 2010-х – після неодноразових спроб врятувати відносини актори все-таки вирішили розлучитися. Зараз Беллуччі насолоджується своєю свободою, а Кассель виховує дитину Амазоні від шлюбу з юною моделлю Тіною Кунакі.
- Демі Мур і Брюс Вілліс – разом були 13 років
Ці актори теж познайомилися на зйомках фільму. Їхня доленосна зустріч відбулася ще у кінці 80-х. Демі Мур і Брюс Вілліс стали однією з найвідоміших зіркових пар Голлівуду 90-х, проте навіть народження трьох дітей не вплинуло на рішення розірвати шлюб.
За офіційними даними, їхній шлюб розпався через "непримиренних протиріч", а насправді – Брюс зраджував дружині. При цьому, досі багато фанатів продовжують сподіватися на те, що Демі і Брюс ще коли-небудь зійдуться.
- Позитив і Анна Андрійчук – разом були 13 років
У 2013 році Позитив з групи "Время и Стекло" одружився на Ганні Андрійчук, відносини з якою почалися задовго до шлюбу – коли їм було всього по 15 років, у 2006 році. У 2021 році стало відомо, що вони вирішили розлучитися. Колишня колега Позитиву, Надя Дорофєєва, зізналася, що пара довго виношувала рішення розійтися. Це було дуже складно для обох, оскільки вони виросли разом.
- Ірина Білик і Аслан Ахмадов – разом були 10 років
Неприємним сюрпризом для українців стало розлучення співачки Ірини Білик з Асланом Ахмадовим, росіянином з Азербайджану. Вони познайомилися в 2011 році і в шлюбі завели спільного сина Табриза, якого в 2015 році народила сурогатна мати. Цікаво, що попри узаконені відносини, селебріті жили в різних країнах. Причиною розриву став локлаун і те, що літаки не літали через пандемію.
Ініціатором розлучення була я. А що ще робити? Аслан не приїжджав до нас з Тебрізом вже рік. Хоча я його і він мене любить ...