7 зіркових пар, які розірвали шлюб після довгих років разом

Розлучення зірок практично ніколи не проходять таємно. Про розпад такої знаменитої пари пишуть ЗМІ, це обговорюють у відкриту їхні колеги, а шанувальники і зовсім перебувають в шоці довгий час, повідомляє Обозреватель.

Які найгучніші розриви українських і селебріті, які прожили зі своїми половинками майже чверть століття?

Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер – разом були 25 років

Ця пара встигла в шлюбі народити і виростити чотирьох дітей. Їхня сім'я здавалася зразковою для багатих і знаменитих сусідів і для шанувальників. Але це була лише зовнішня картинка. За спиною у Марії Арнольд вступав в інтимний зв'язок з покоївкою. Дівчина навіть встигла подарувати Шварценеггеру позашлюбного сина.

Коли все розкрилося, Шрайвер нічого не залишалося, як подати на розлучення. Зірка "Термінатора" публічно заявляв про те, що шкодує про все, що трапилося і тягнув з процесом розлучення, тому їхнє розлучення затягнулося на цілих 7 років.

Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер разом були 25 років

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова – разом були 20 років

Вакарчук і Фонарьова познайомилися ще у 90-х роках, коли група "Океан Ельзи" тільки почала заробляти собі ім'я в українському шоу-бізнесі. Ляля стала іміджмейкером групи, а пізніше і особистою музою Вакарчука. Він присвячував їй пісні і навіть попросив знятися в кліпі на пісню "Холодно".

Разом пара прожила майже 20 років, але загальних дітей, які не завела. Артист виховував дочку Лялі від першого шлюбу з львів'янином Володимиром Тарасюком Діану.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова познайомилися ще в 90-х роках

Дзідзьо і Славія – разом були 20 років

Український співак Дзідзьо (Михайло Хома) також оголосив про розлучення зі своєю дружиною в 2021 році. Співачка Славія (Ярослава Притула) зустріла майбутнього виконавця у студентські роки. Їхній союз протримався 20 років, однак проблеми почалися давно. За словами Дзідзьо, до карантину він йшов від з'ясування відносин в роботу, але тепер зрозумів, що так далі не можна.

Ми зустрілися дітьми і нічого не розуміли. У мене батьків не було, у неї батьки розлучилися. Просто діти не знали, що потрібно говорити, коли тебе щось не влаштовує, що можна було собі дозволяти, чого не можна. Потрібно було подорослішати і дати один одному волю, і подякувати.

SLAVIA і Михайло Хома одружилися 20 листопада 2013 року. Джерело: Instagram Славії

Моніка Белуччі та Венсан Кассель – разом були 17 років

Відома акторка з італійським корінням Моніка Белуччі та француз Венсан Кассель познайомилися на зйомках фільму "Квартира" у далекому 1996 році. Вже через три роки вони зіграли весілля і народили двох прекрасних дівчаток – Леоні (їй зараз 11 років) і Діву (16).

Тріщину зірковий шлюб дав в середині 2010-х – після неодноразових спроб врятувати відносини актори все-таки вирішили розлучитися. Зараз Беллуччі насолоджується своєю свободою, а Кассель виховує дитину Амазоні від шлюбу з юною моделлю Тіною Кунакі.

Моніка Белуччі та Венсан Кассель разом були 17 років

Демі Мур і Брюс Вілліс – разом були 13 років

Ці актори теж познайомилися на зйомках фільму. Їхня доленосна зустріч відбулася ще у кінці 80-х. Демі Мур і Брюс Вілліс стали однією з найвідоміших зіркових пар Голлівуду 90-х, проте навіть народження трьох дітей не вплинуло на рішення розірвати шлюб.

За офіційними даними, їхній шлюб розпався через "непримиренних протиріч", а насправді – Брюс зраджував дружині. При цьому, досі багато фанатів продовжують сподіватися на те, що Демі і Брюс ще коли-небудь зійдуться.

Демі Мур, Брюс Вілліс, Скаут Вілліс і Діллон Бас провели разом Різдво через багато років. Джерело: Instagram Демі Мур

Позитив і Анна Андрійчук – разом були 13 років

У 2013 році Позитив з групи "Время и Стекло" одружився на Ганні Андрійчук, відносини з якою почалися задовго до шлюбу – коли їм було всього по 15 років, у 2006 році. У 2021 році стало відомо, що вони вирішили розлучитися. Колишня колега Позитиву, Надя Дорофєєва, зізналася, що пара довго виношувала рішення розійтися. Це було дуже складно для обох, оскільки вони виросли разом.

Позитив і Анна Андрійчук познайомилися, коли їм було по 15 років. Джерело: Instagram Позитиву

Ірина Білик і Аслан Ахмадов – разом були 10 років

Неприємним сюрпризом для українців стало розлучення співачки Ірини Білик з Асланом Ахмадовим, росіянином з Азербайджану. Вони познайомилися в 2011 році і в шлюбі завели спільного сина Табриза, якого в 2015 році народила сурогатна мати. Цікаво, що попри узаконені відносини, селебріті жили в різних країнах. Причиною розриву став локлаун і те, що літаки не літали через пандемію.

Ініціатором розлучення була я. А що ще робити? Аслан не приїжджав до нас з Тебрізом вже рік. Хоча я його і він мене любить ...