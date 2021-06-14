Разумков розповів, чому інвестори не приходять в Україну

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав основну причину, через яку інвестори не приходять в Україну. За словами спікера Ради, без достатньої кількості інвестицій не буде розвитку економіки, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Питання судової реформи підіймаються фактично на кожній міжнародній зустрічі. Але в першу чергу реформи судів потрібні нам як державі, як українському суспільству. Ми можемо багато говорити про промисловість і про розвиток економіки. Але це важко все зробити, якщо ми не зможемо залучити сюди достатню кількість інвестицій" , - пояснив Разумков.

Глава ВР підкреслив, що інвесторам необхідний гідний рівень захисту їх інтересів.