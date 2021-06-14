Подорожувати Україною не так дорого – голова Держтуризму

Глава Державного агентства з питань туризму Мар'яна Олеськів заявляє, що подорожувати Україною не так дорого, якщо не говорити про літній сезон на морських курортах.

"Насправді Україною подорожувати не так дорого, якщо ми не говоримо про високий літній сезон на морських курортах. Це міф, що в нас дорого. Звісно, якщо говорити, що в нас дорого подорожувати, тому що в Туреччині ти можеш жити в готелі за таку ціну, а в Одесі - за таку, тоді так. Але ніхто не говорить, скільки коштує поїхати в Чернігівську або Черкаську області, відвідавши низку класних об'єктів, порівняно з подорожжю, наприклад, у Каппадокію. Це ніхто не порівнює, а краєвиди в нас справді не гірші", - сказала Олеськів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас вона зазначила, що інфраструктура не скрізь ідеальна, й над цим треба працювати.

За її словами, глобальна мета програми "Мандруй Україною" - формування культури подорожей.

"Нам важливо, щоб ті люди, які нікуди не їздять, починали більше їздити. Щоб відсоток тих, хто нікуди не збирається, зменшився. Щоб хоча б на кілька днів люди відвідували сусідні області, показували дітям свою країну, знайомилися з її історією, природою і культурою. Цього року наша кампанія буде спрямована саме на те, щоб показати конкретні маршрути на два-три дні. Можливо, навіть показувати орієнтовну вартість таких подорожей", - додала Олеськів.

Глава Держтуризму також звернула увагу, що наразі конкуренція внутрішньому туризму почне збільшуватися, оскільки значна кількість країн відкривається, і багато хто зможе подорожувати за кордон.

"Тут дуже важливо для всіх учасників галузі зрозуміти, що якість сервісу та постійне вдосконалення є запорукою того, щоб попит на внутрішній туризм не тільки залишався стабільним, а і зростав", - констатувала вона.

На запитання, скільки український турист у середньому витрачає, подорожуючи Україною, глава Держтуризму заявила, що поточного року відомство запланувало проведення такого дослідження.

"Коли я працювала у Львові, ми вивчали це питання: витрати українського туриста були близько 30 євро на день, білоруського - 58 євро, а турецького - 115 євро на день. Тобто, український турист витрачає втричі менше за іноземного туриста", - додала вона.