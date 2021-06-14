Кулеба: Путіну час покинути Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що президент США Джо Байден на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним дасть тому зрозуміти, що його війна з Україною терпить крах, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в письмовій заяві Кулеби для The Washington Post.

"Ми сподіваємося, що президент Байден буде використовувати всі доступні засоби, усю свою силу та політичну вагу як лідера вільного світу, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що його війна з Україною зазнала невдачі, і йому час спокійно покинути Україну", - підкреслив голова українського МЗС.

Він також зазначив, що ніяких угод по Україні без України бути не повинно.

Також Кулеба сподівається, що Байден дасть зрозуміти Путіну, що "його агресія проти України має свою ціну, і Україна не одинока в її боротьбі".