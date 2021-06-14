ТОП-10 найпопулярніших електромобілів в Україні

Nissan Leaf – найпопулярніший електромобіль в Україні за підсумками травня 2021 року. Минулого місяця в країні придбали 466 екземплярів цієї моделі, повідомляє автоРиа.

Також у трійку найбільш продаваних електрокарів потрапили Tesla Model 3 та Tesla Model S, який зареєстрували 109 та 71 одиницю відповідно. Про це повідомляється на сайті auto.ria.

Загалом в Україні у травні придбали 1164 електричних автомобіля. З них 64 були новими, а решта – вживані. Найпопулярнішим нових електромобілем став Audi e-tron, якого придбали 11 примірників. Далі йдуть Jaguar i-Pace (9 одиниць) та Porsche Taycan (6 одиниць). Загалом в Україні зареєстровано 28 тисяч електричних автомобілів.

Нещодавно один з найпопулярніших електрокарів в Україні Tesla Model 3 на випробуваннях показав кращий запас ходу, ніж у нього заявлений. Американська компанія повідомила, що за WLTP він може проїхати 614 кілометрів.

Водночас норвезька автомобільна федерація протестувала автомобіль і виявилося, що в ідеальних умовах він може проїхати 654 км.

Найпопулярніші електрокари в Україні. Джерело: auto.ria

Як розповідав раніше OBOZREVATEL, в Україні 9 з 10 найбільш продаваних автомобілів – це кросовери. Найпопулярнішою легковою машиною в країні стала Toyota RAV4.