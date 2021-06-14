В Україні озвучили очікування від зустрічі Байден-Путін

Влада України сподівається, що президент США Джо Байден на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним дасть йому зрозуміти, що війна з Україною на Донбасі зазнала невдачі. Таке очікування в інтерв'ю висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Кореспондент.

"Ми сподіваємося, що президент Байден буде використовувати всі доступні засоби, всю свою силу і політичну вагу як лідера вільного світу, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що його війна з Україною зазнала невдачі і йому пора спокійно залишити Україну", - сказав Кулеба.

Він в черговий раз вказав на неприпустимість досягнення лідерами угод по Україні без України.

"Це наш абсолютно непорушний принцип", - підкреслив Кулеба.