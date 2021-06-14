В Миколаївській області в атракціону відірвалося кріплення: є постраждалі

В місті Вознесенськ Миколаївської області під час святкування дня міста в атракціону відірвалися кріплення в результаті чого постраждали чотири людини, повідомляє Вести.

У парку розваг на одному з атракціонів відкрилися кріплення безпеки і піднялася огорожа в той момент, коли на ньому були люди - три особи (у віці 29-ти, 28-ми та 21-го року) отримали травми.

Ще один чоловік намагався зупинити атракціон. Для цього він розбив вікно каси, в результаті чого порізав руку.

Зараз правоохоронці встановлюють всі деталі події. Також вони займаються пошуками оператора і касира, які втекли з місця події.