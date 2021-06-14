У Львові відкриють додаткові центри вакцинації

Наразі у Львові працюють 3 центри вакцинації від коронавірусу – на "Арені Львів", у ТРЦ Forum Lviv та Центрі Довженка. Проте, щоб збільшити кількість щеплених, у місті планують розгорнути ще кілька центрів, повідомляє 24 Канал.

Центри вакцинації працюють лише у суботу та неділю. Там вакцинують усіх охочих, які записались на щеплення через "Дію".

Два додаткові центри вакцинації, в ТРЦ Forum Lviv та Центрі Довженка, почали працювати 12 червня. За вихідні в місті зробили щеплення майже 3 тисячам людей, а в області – понад 4 тисячам жителів.

"На вихідних у Львові зап ﻿﻿ рацювали додаткові 2 центри вакцинації. Вони успішно працювали – за 2 дні було провакциновано майже 3 тисячі осіб. Думаю, що кількість щеплень буде ще зростати, адже привозять більше вакцин", – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

За словами міського голови, кожен охочий провакцинуватись від коронавірусу може звернутися до сімейного лікаря чи записатись у чергу на щеплення через "Дію". Садовий зазначив, що у Львові, ймовірно, збільшать пунктів вакцинація задля комфорту містян.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, якщо вакцини від коронавірусу буде достатньо, то після завершення навчання та проведення ЗНО тимчасові центри вакцинації планують облаштовувати в школах. Так, у Львові хочуть збільшити кількість провакцинованих та спростити логістику.

Коротко про центри вакцинації у Львові