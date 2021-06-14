У ВР можуть скасувати зменшення пенсійних виплат військовим

В Україні можуть скасувати зменшення пенсійних виплат військовослужбовцям. Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони закликають пришвидшити підготовку відповідного проекту закону №2141, повідомляє РБК-Украина.

Таке рішення ухвалив комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Члени комітету ухвалили рішення звернутися до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням пришвидшити підготовку до розгляду у другому читанні законопроекту №2141, який спрямований на усунення диспропорції у пенсійному забезпеченні осіб, звільнених з військової служби у різний період часу" , - сказано у повідомленні.

Парламентарі вважають, що цей документ усуває підґрунтя для виникнення соціальної напруги у ветеранському середовищі.