Закрилося 12 тисяч ФОП за півроку: які бізнеси йдуть з ринку

В Україні за півроку свій бізнес закрили майже 12 тис. фізосіб-підприємців (ФОП). Тепер в країні діє 1,93 млн ФОП. Про це свідчать дані платформи "Опендатабот".

Найчастіше закривалися підприємства оптової торгівлі - їх стало менше майже на 33% з січня по червень 2021 року.

Топ ФОП, яких стало менше з початку року, виглядає так:

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, - їх кількість зменшилася на 3449, або на 32,9%;

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту - мінус 2878 (27,4%);

надання соціальної допомоги - закрилося 946 (9%);

діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення - 769 (-7,3%);

авіаційний транспорт - 622 (-5,9%).

У той же час з початку року відкрилося більше 44 тис. ФОП. У п'ятірку найпопулярніших сфер увійшли: