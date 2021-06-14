Закрилося 12 тисяч ФОП за півроку: які бізнеси йдуть з ринку
В Україні за півроку свій бізнес закрили майже 12 тис. фізосіб-підприємців (ФОП). Тепер в країні діє 1,93 млн ФОП. Про це свідчать дані платформи "Опендатабот".
Найчастіше закривалися підприємства оптової торгівлі - їх стало менше майже на 33% з січня по червень 2021 року.
Топ ФОП, яких стало менше з початку року, виглядає так:
- оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, - їх кількість зменшилася на 3449, або на 32,9%;
- складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту - мінус 2878 (27,4%);
- надання соціальної допомоги - закрилося 946 (9%);
- діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення - 769 (-7,3%);
- авіаційний транспорт - 622 (-5,9%).
У той же час з початку року відкрилося більше 44 тис. ФОП. У п'ятірку найпопулярніших сфер увійшли:
- комп'ютерне програмування (15,7 тис. нових бізнесів, їх кількість зросла на 40,9%);
- роздрібна торгівля (10 тис. нових ФОП, + 26,3%);
- діяльність із забезпечення стравами та напоями (+3658, або 9,5%);
- надання інформаційних послуг (+3284, 8,5%);
- інші індивідуальні послуги (плюс 1873, або 4,9%).