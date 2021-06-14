Сергій Бабкін здивував фанатів кардинальною зміною іміджу

Український співак Сергій Бабкін поділився з шанувальниками знімком, на якому продемонстрував новий образ – артист зробив коротку стрижку. Знаменитість позував сидячи у кріслі на відпочинку в Туреччині, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото виконавець опублікував на сторінці в Instagram. Бабкін з'явився перед підписниками в чорній легкій сорочці, джинсах з яскравим принтом і стильних сонцезахисних окулярах.

"Хочеш змінити життя – зміни життя! Стрижка тут ні при чому. Зміна стрижки – це лише зміна стрижки" , – підписав знімок артист.

Сергій Бабкін показав новий імідж. Джерело: instagram.com/babkin_official