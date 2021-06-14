Порошенко прокоментував зрив засідання гуманітарного комітету

П'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував зрив його однопартійцями засідання гуманітарного комітету.

Як стало відомо, раніше "Слуги народу" пробували провести комітет у мережі, але нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович влаштував скандал, назвавши Потураєва "агентом російського миру" . Через скандал комітет, де повинні були розглянути питання про перенесення перекладу кінофільмів і телесеріалів на українську мову, перенесли на завтра.

У свою чергу Петро Порошенко заявив, що "президент тільки на словах готовий боротися з олігархами".