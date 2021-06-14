У Білорусі повідомили про готовність до співпраці з РФ

Голова Ради Республіки Національних зборів Наталя Кочанова під час зустрічі з послом Росії в республіці Євгеном Лук'яновим заявила, що Білорусь, для якої Росія є стратегічним партнером, готова до співпраці з нею в усіх напрямках, повідомляє ТАСС.

"Наші уряди працюють досить успішно, в інтеграційних структурах ми підтримуємо один одного, це теж дуже важливо, особливо в цей непростий період для наших країн. Коли є надійне плече брата, соратника - це дуже важливо , - сказала вона. - Росія - наш стратегічний партнер. Ми готові до співпраці в усіх напрямках".

За словами Качанової, разом з тим, країнам доведеться "ще багато працювати над тим, щоб ті питання, які є, вирішувалися більш ефективно на благо наших народів і країн". При цьому вона зазначила, що робота нового російського посла "надасть нового імпульсу відносинам і сформований рівень співпраці буде збільшеним".

Зі свого боку Лук'янов зазначив, що Білорусь і Росія не забувають свою історію.

"Тому що народ, який забув свою історію, не матиме майбутнього. Це перш за все історія наших братніх народів, об'єднаних загальним розумінням цінностей, сенсу буття, - сказав дипломат. - Тому і застосовуються такі агресивні спроби нас розлучити, протиставити один одному. Разом ми сильні, а поодинці слабкіше".

Посол підкреслив, що Росія і Білорусь як країни - засновники ООН краще багатьох знають ціну миру. Він зазначив, що Білорусь зазнала колосальних жертви у Великій Вітчизняній війні, " цей каток пройшов по білоруській землі".

"Не приймають нас, слов'ян. І я говорю не про нашу загадкову російську душу або ще щось. Ми насправді дуже прості. Ми визнаємо, коли до нас по-доброму, по-товариськи, якщо це дружба і підтримка" , - зазначив дипломат.

"Але коли це все через губу або через коліно. Коли нам вказують, мовляв, ви спочатку умови виконайте, а потім ми вас по голівці погладимо - цей період в новітній російській історії ми вже пройшли ".

Лук'янов підкреслив, що Білорусії і Росії "не потрібні загострення, санкції, внутрішній тиск і все інше".