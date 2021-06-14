ДФС наклала арешт на корпоративні права АЗС Glusco

Державна фіскальна служба (ДФС) наклала арешт на корпоративні права групи компаній, що завозили нафтопродукти з РФ, повідомляє УНІАН.

За інформацією редакції мова йде про мережу АЗС Glusco. Її пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком.

Як відомо, раніше податкова міліція ДФС спільно зі Службою безпеки України викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через цю мережу АЗС.

Службові особи декількох суб’єктів господарювання, організували незаконну схему із ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4). Надалі паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів з метою досягнення показника палива (Евро 5) та подальшої безперешкодної реалізації.

Правоохоронці провели понад 140 санкціонованих обшуків, та перевірили офісні приміщення, нафтобази, морські судна та понад 100 автозаправних станцій.

Виявлено паливно-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів, нафтопродукти невідомого хімічного складу) загальним об’ємом понад 13 млн л (понад 10 000 т) на загальну орієнтовну вартість понад 250 млн гривень.

Під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 СГД в частині спільних засновників (бенефіціарних) власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам.

Отримано відомості щодо намірів бенефіціарних власників та службових осіб цих 28 підприємств, вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

На підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 млн гривень.

Слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного ввезення та транспортування нафтопродуктів з метою збуту, легалізації незаконно отриманих коштів від їх реалізації, зловживання службовим становищем та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тривають.