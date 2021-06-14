Робота на літо: скільки готові платити студентам

Українські студенти складають останні іспити, після чого у них починаються канікули. Роботодавці не залишилися в стороні, почавши пошук співробітників без досвіду роботи. Пропонують молоді 1,5 тис. позицій. Шукають людей на більш ніж 60 спеціальностей, а середня зарплата коливається від 4 тис. грн (працівник АЗС) до 40 тис. грн (модельний бізнес, повідомляє UBR.

На одну вакансію в середньому претендують по вісім осіб, а найпопулярнішими з них виявилися менеджери, продавці, кур'єри і касири, повідомляє OLX Робота - онлайн-сервіс для пошуку і розміщення вакансій у сегменті робочих професій. Найпопулярніші 10 професій для молоді за кількістю оголошень, включаючи середню з/п, виглядають так:

"У порівнянні з літом минулого року середня зарплата працівників без досвіду зросла майже на 40% - з 8,3 тис. грн до 13,5 тис. грн на місяць. У менеджерів зарплата збільшилася з 10 тис. грн до 12,5 тис., а в менеджерів Instagram-акаунтів - з 15 до 20 тис. грн на місяць ", - йдеться в повідомленні.

Що цікаво, молодь найчастіше цікавиться вакансіями промоутера - в середньому 18 кандидатів на одне місце.