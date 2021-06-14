Медики розповіли, як надати першу допомогу при різних видах кровотечі

На своїй сторінці в соціальній мережі фахівці Всеукраїнської спілки парамедиків розповіли про те, як надати першу допомогу людині в разі різних видів кровотечі. ﻿Перша допомога при кровотечі полягає в її зупинці і дезінфекції рани, повідомляє Clutch.

Залежно від виду кровотечі, порядок цих дій різний. Найнебезпечнішими і вкрай серйозними є венозні і артеріальні кровотечі.



Венозна кровотеча-кров витікає досить швидко і великими обсягами. Для зупинки такої кровотечі:

притискаємо рану рукою.

прикладаємо гемостатичну серветку для того щоб зупинити кровотечу;

якщо зупинити кровотечу не вдалося, то накладаємо давлячу пов'язку. Для цього використовують давлячий елемент (це може бути що плоске і важке, - мобільний телефон, валик, шматок дерева і т.п) і еластичний бинт або будь-яка чиста тканина, що буде під рукою.

Артеріальна кровотеча - пульсуюча кров, яка витікає фонтанчиком і дуже швидко. Тут слід не втрачати час і відразу накласти на кінцівку джгут. На джгуті обов'язково пишуть час, коли цей джгут був накладений. Це пов'язано з тим, що тканини без кровопостачання можуть бути 0,30 - 1 год, інакше настане їх омертвіння.

Джгут накладають на верхню третину руки або верхню третину ноги. Якомога швидше джгут потрібно буде замінити на гемостатичну серветку для зупинки кровотечі.

На всі інші поверхні, на які неможливо накласти джгут (при кровотечі з шиї, живота, плеча, голови тощо), слід прикласти гемостатик для зупинки кровотечі і якомога швидше звернутися до лікаря. Можливо доведеться зшити розсічені тканини.

У разі появи перших ознак внутрішньої кровотечі: раптової блідості обличчя, збліднення і похолодання кистей і стоп, почастішання пульсу, запаморочення, шуму у вухах, холодного поту — потерпілого слід негайно відправити до лікувального закладу.

Якщо є можливість, до тієї ділянки тіла, де підозрюється внутрішня кровотеча, потрібно докласти щось холодне, наприклад, охолоджувальний пакет багаторазового або одноразової дії. А також людину слід транспортувати лежачи.